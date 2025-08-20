Tech-Rallye im Katermodus – Wall Street wartet auf Powell - DAX korrigiert - Rüstungswerte unter Druck - Analog Devices glänzt mit Rekordquartal - Palantir stürzt trotz Rekordumsatzes erneut ab - Intel unter Druck
Tech-Rallye im Katermodus – Wall Street wartet auf Powell Tech-Giganten verlieren an Glanz Nach einer wochenlangen Rekordjagd gönnen sich die US-Börsen eine Verschnaufpause. Am Mittwoch startet die Wall Street schwächer in den Handelstag: Der Dow Jones verliert 0,28 mit 44.797 Punkte, der S&P 500 geht um 0,82 % auf 6.361 Punkte zurück und der NASDAQ gibt sogar 1,89 % auf 20.912 Punkte nach. Vor allem bei Tech-Titeln setzen Anleger auf Gewinnmitnahmen – ein Index der "Magnificent Seven" aus Apple, Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet,...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Die Top 5 US-Aktien, die Value und Momentum perfekt verbinden
Oft stehen Anleger vor dem Dilemma: Kaufe ich günstige Aktien, mit der Gefahr, jahrelang in der Value-Falle festzusitzen? Oder wähle ich gut laufende...
Der grüne Riese schlägt zurück! Deere startet nach der Panikmache mit einem Kurssprung um 12 % durch!
Lange Zeit galten Landmaschinen-Aktien auf dem Parkett als unantastbar, aber im negativen Sinne. Doch Deere & Company (DE) hat den Spieß nun eindrucksvoll...
Laut Sam Altman (OpenAI) sind es nur wenige Jahre bis zur Superintelligenz - vier potenzielle Gewinner-Aktien!
Sam Altman, der CEO von OpenAI, ist nicht unbedingt für seine Zurückhaltung bekannt. Doch was er diese Woche auf dem AI Impact Summit in Indien zu Protokoll...