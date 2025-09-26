Laut The Information laufen derzeit Gespräche der US-Regierung über den Erwerb von Anteilen an Firmen für kritische Mineralien – MP Materials könnte einer der Nutznießer sein. Bereits im Juli stieg der Staat mit 400 Mio. USD ein und sicherte sich 15 % – kombiniert mit aktuellen Signalen hat das strategische und kursbewegende Implikationen. Der US-Produzent seltener Erden MP Materials (NYSE: MP) steht erneut im Rampenlicht. Nach dem staatlichen Einstieg im Sommer sorgt nun eine neue Welle von Beteiligungsgesprächen für...