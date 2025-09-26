US-Regierung sondiert neue Beteiligungen – MP Materials erneut im Rampenlicht
Laut The Information laufen derzeit Gespräche der US-Regierung über den Erwerb von Anteilen an Firmen für kritische Mineralien – MP Materials könnte einer der Nutznießer sein. Bereits im Juli stieg der Staat mit 400 Mio. USD ein und sicherte sich 15 % – kombiniert mit aktuellen Signalen hat das strategische und kursbewegende Implikationen. Der US-Produzent seltener Erden MP Materials (NYSE: MP) steht erneut im Rampenlicht. Nach dem staatlichen Einstieg im Sommer sorgt nun eine neue Welle von Beteiligungsgesprächen für...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Der neue KI-Infrastruktur-Boom: Wer von Neoclouds, Chips und Strom profitiert!
Die KI-Story an den Börsen bekommt eine neue zweite Ebene. Nach dem ersten Fokus auf NVIDIA und die großen Hyperscaler rückt nun die Infrastruktur...
Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content!
Netflix (NFLX) verlangt seinen Nutzern mehr ab, doch für Anleger könnte sich genau das richtig auszahlen. Mit flächendeckenden Preiserhöhungen finanziert...
Alcoa: Krieg im Nahen Osten gefährdet 9 % der globalen Aluproduktion. Alupreis-Rally macht den führenden US-Konzern zum Gewinner!
Der globale Aluminiummarkt steht unter Schock, und Alcoa positioniert sich als einer der größten Gewinner. Während geopolitische Spannungen im Nahen...