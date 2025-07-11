Rhythm Pharmaceuticals: Auf dem Weg zur Pionierrolle bei seltener Adipositas
Kursfeuerwerk nach Studiendaten: Rhythm überzeugt mit starken Phase-2-Ergebnissen für eine orale Adipositas-Therapie und katapultiert sich ins Blickfeld institutioneller Investoren. Markt schafft sich das Unternehmen selbst: Über 80.000 genetisch getestete Personen bilden die Basis für eine skalierbare Patientenstrategie. Die Aktie von Rhythm Pharmaceuticals hat am 9. Juli 2025 für Schlagzeilen gesorgt: Nach der Veröffentlichung klinischer Studiendaten schoss das Papier um mehr als 36 % nach oben und damit auf ein...
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