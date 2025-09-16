Vom Patentstreit zum KI-Profiteur : Rambus hat sich vom umstrittenen Patentverwerter zu einem Spezialisten für Speicher- und Sicherheitslösungen entwickelt – mit wachsender Bedeutung im Zeitalter von Cloud und Künstlicher Intelligenz. Baird sieht Kursschub : Analyst Tristan Gerra hebt das Kursziel auf 120 USD an und setzt auf beschleunigtes Wachstum im RDIMM-Markt, von dem Rambus überproportional profitieren könnte. Rambus Inc. ist seit mehr als drei Jahrzehnten Teil der Halbleiterindustrie. Das Unternehmen hat sich vom umstrittenen...