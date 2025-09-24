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Prime Medicine Watchlist

tz-plus Prime Medicine: Mit Gen-Schere 2.0 auf dem Weg zur Heilung seltener Krankheiten

Dr. Philip Bußmann
D. Bußmann
Lesedauer: 3 Minuten

Prime Medicine: Mit Gen-Schere 2.0 auf dem Weg zur Heilung seltener Krankheiten   Biotech-Pionier setzt auf "Prime Editing" – eine präzisere Weiterentwicklung von CRISPR, die fehlerhafte DNA gezielt korrigieren soll.  Erste klinische Daten überzeugen Investoren, doch hohe Kosten und regulatorische Hürden machen die Aktie zur klassischen High-Risk-High-Reward-Story.  Prime Medicine wurde 2019 gegründet und baut auf die Arbeiten von David Liu am Broad Institute auf. Das Unternehmen verfolgt einen visionären Ansatz: Prime Editing....

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