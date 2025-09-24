Prime Medicine: Mit Gen-Schere 2.0 auf dem Weg zur Heilung seltener Krankheiten
Prime Medicine: Mit Gen-Schere 2.0 auf dem Weg zur Heilung seltener Krankheiten Biotech-Pionier setzt auf "Prime Editing" – eine präzisere Weiterentwicklung von CRISPR, die fehlerhafte DNA gezielt korrigieren soll. Erste klinische Daten überzeugen Investoren, doch hohe Kosten und regulatorische Hürden machen die Aktie zur klassischen High-Risk-High-Reward-Story. Prime Medicine wurde 2019 gegründet und baut auf die Arbeiten von David Liu am Broad Institute auf. Das Unternehmen verfolgt einen visionären Ansatz: Prime Editing....
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Die 5 besten europäischen Qualitätsaktien für unruhige Zeiten
Die USA stehen derzeit im Zentrum vieler politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten, während US-Aktien gleichzeitig in vielen Depots übergewichtet...
Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content!
Netflix (NFLX) verlangt seinen Nutzern mehr ab, doch für Anleger könnte sich genau das richtig auszahlen. Mit flächendeckenden Preiserhöhungen finanziert...
Akamai: Mit NVIDIA-Power und KI-Inferenz zum neuen Edge-Giganten
Wachstumsturbo: Eine massive Beschleunigung im Bereich Cloud Infrastructure Services um +45 % unterstreicht die erfolgreiche Transformation zum KI-Infrastruktur-Anbieter....