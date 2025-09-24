Prime Medicine: Mit Gen-Schere 2.0 auf dem Weg zur Heilung seltener Krankheiten Biotech-Pionier setzt auf "Prime Editing" – eine präzisere Weiterentwicklung von CRISPR, die fehlerhafte DNA gezielt korrigieren soll. Erste klinische Daten überzeugen Investoren, doch hohe Kosten und regulatorische Hürden machen die Aktie zur klassischen High-Risk-High-Reward-Story. Prime Medicine wurde 2019 gegründet und baut auf die Arbeiten von David Liu am Broad Institute auf. Das Unternehmen verfolgt einen visionären Ansatz: Prime Editing....