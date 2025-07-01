Mercado Libre zwischen Preiskrieg und Wachstumsschub
CEO-Wechsel, Gratisversand-Offensive und Billigplattformen erhöhen den Druck – Margen leiden, das Ökosystem bleibt jedoch führend. Umsatz + 37 %, Fintech + 100 % und schwacher US-Dollar als Rückenwind: Trotz teurer Abwehrmaßnahmen hält MELI den Wachstumskurs. Als Marcos Galperin Ende Mai seinen Rückzug vom CEO-Posten ankündigte und Mercado Libre (MELI) fast zeitgleich die Schwelle für Gratisversand in Brasilien von 79 auf 19 Reais senkte, rutschte die Aktie binnen weniger Tage um gut 15 % ab. Beide Schlagzeilen spiegeln...
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