CEO-Wechsel, Gratis­versand-Offensive und Billig­plattformen erhöhen den Druck – Margen leiden, das Ökosystem bleibt jedoch führend. Umsatz + 37 %, Fintech + 100 % und schwacher US-Dollar als Rückenwind: Trotz teurer Abwehrmaßnahmen hält MELI den Wachstumskurs. Als Marcos Galperin Ende Mai seinen Rückzug vom CEO-Posten ankündigte und Mercado Libre (MELI) fast zeitgleich die Schwelle für Gratis­versand in Brasilien von 79 auf 19 Reais senkte, rutschte die Aktie binnen weniger Tage um gut 15 % ab. Beide Schlagzeilen spiegeln...