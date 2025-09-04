Hims & Hers springt acht Prozent nach oben – ein Gerichtsurteil gegen Eli Lilly sorgt für Entlastung und reduziert die größten Rechtsrisiken im GLP-1-Geschäft. Signal für die Branche: Compounding bleibt erlaubt – das stärkt das Geschäftsmodell von Hims & Hers und gibt Anlegern neues Vertrauen. Die Aktie von Hims & Hers Health (NASDAQ: HIMS) legte gestern rund acht Prozent zu. Der Kurssprung ist direkt auf ein Urteil zurückzuführen, das für die Telemedizinbranche Signalwirkung hat: Ein US-Gericht hat...