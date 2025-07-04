Coinbase: Vom Krypto-Player zur Infrastruktur der digitalen Finanzwelt
Der GENIUS Act und Stablecoin-Zinsen machen Coinbase zum Gewinner der neuen Krypto-Gesetzgebung. Mit Deribit und Liquifi baut Coinbase sich zur digitalen Finanzinfrastruktur der nächsten Generation aus. Coinbase, die größte börsennotierte Kryptobörse der USA, steht vor ihrer bislang tiefgreifendsten Transformation. Aus einem volatilen Krypto-Trading-Play wird Schritt für Schritt ein zentraler Infrastrukturanbieter der digitalen Finanzwelt. Möglich macht das eine seltene Kombination aus regulatorischer Klarheit, skalierbaren...
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