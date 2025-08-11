Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
Coinbase Global Watchlist

tz-plus Bitcoin treibt Coinbase und der Kursrutsch lockt Käufer

Dr. Philip Bußmann
D. Bußmann
Lesedauer: 4 Minuten

Gewinnexplosion über Analystenerwartungen, doch der Markt straft ab  Bitcoin-Rally durch Gold-Zoll-Pläne und globale Zuflüsse stützt Erholung  Die jüngsten Quartalszahlen von Coinbase sorgten zunächst für einen regelrechten Kurssturz – fast 17 % Minus an nur einem Tag. Das wirkte auf viele Beobachter wie ein Warnsignal. Doch bei näherem Hinsehen offenbart sich ein differenziertes Bild: Die Gewinnseite war stark, das operative Geschäft profitabel, und der Einbruch resultierte mehr aus Marktpsychologie und Makrofaktoren als...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Applied Materials

Massiver Wachstumsausblick begeistert! Applied Materials fegt Bedenken vom Tisch und surft KI-Welle!

Die KI-Revolution braucht Hardware und Applied Materials (AMAT) liefert das Fundament. Mit einem nachbörslichen Kursfeuerwerk von über 13 % fegt der...

HubSpot

HubSpot kontert KI-Sorgen – starkes Quartal mit strategischer Botschaft

Am 11. Februar 2026 legte HubSpot seine Zahlen für das vierte Quartal 2025 vor. Der Cloud-Spezialist für CRM- und Marketing-Lösungen übertraf die Erwartungen...

Fastly

Fastly: KI verhilft dem Unternehmen jetzt zum Turnaround!

Nach den neuen Quartalsergebnissen von Fastly (FSLY, i) glaube ich an den erfolgreichen Turnaround im Jahr 2026. Die günstige Cloudflare-Alternative bietet...