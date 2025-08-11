Gewinnexplosion über Analystenerwartungen, doch der Markt straft ab Bitcoin-Rally durch Gold-Zoll-Pläne und globale Zuflüsse stützt Erholung Die jüngsten Quartalszahlen von Coinbase sorgten zunächst für einen regelrechten Kurssturz – fast 17 % Minus an nur einem Tag. Das wirkte auf viele Beobachter wie ein Warnsignal. Doch bei näherem Hinsehen offenbart sich ein differenziertes Bild: Die Gewinnseite war stark, das operative Geschäft profitabel, und der Einbruch resultierte mehr aus Marktpsychologie und Makrofaktoren als...