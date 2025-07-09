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Shift4 Payments Watchlist

tz-plus Shift4: Mit Global Blue ins Luxussegment – und nach Europa

Dr. Philip Bußmann
D. Bußmann
Lesedauer: 3 Minuten

Wachstumsmaschine mit globalem Anspruch:  Über 165 Mrd. USD Zahlungsvolumen und Expansion in Luxusmärkte durch Übernahme von Global Blue  Mehr als Payment:  SkyTab und Unified Commerce verknüpfen Hardware, Software und Datenanalyse zu einem margenstarken Plattform-Ökosystem  Shift4 Payments (NYSE: FOUR) ist für viele Anleger noch ein unbeschriebenes Blatt. Dabei verarbeitet das US-Unternehmen inzwischen ein jährliches Zahlungsvolumen von über 165 Mrd. USD – Tendenz stark steigend. Mit seiner integrierten Payment- und Technologieplattform...

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