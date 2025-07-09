Shift4: Mit Global Blue ins Luxussegment – und nach Europa
Wachstumsmaschine mit globalem Anspruch: Über 165 Mrd. USD Zahlungsvolumen und Expansion in Luxusmärkte durch Übernahme von Global Blue Mehr als Payment: SkyTab und Unified Commerce verknüpfen Hardware, Software und Datenanalyse zu einem margenstarken Plattform-Ökosystem Shift4 Payments (NYSE: FOUR) ist für viele Anleger noch ein unbeschriebenes Blatt. Dabei verarbeitet das US-Unternehmen inzwischen ein jährliches Zahlungsvolumen von über 165 Mrd. USD – Tendenz stark steigend. Mit seiner integrierten Payment- und Technologieplattform...
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