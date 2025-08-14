Vom Regionalplayer zum Nischenchampion: Unter CEO Richard Wayne hat sich die Northeast Bank vom lokalen Kreditinstitut zu einer hochprofitablen Spezialbank entwickelt. Stark unterbewertet: Eigenkapitalrendite von über 20 %, KGV von nur 8,4 und ein Aktienkurs, der sich seit 2010 verzehnfacht hat. Die Northeast Bank existiert seit 1872 und war lange eine klassische Regionalbank aus Portland, Maine – mit Schwerpunkt auf Einlagen, Hypotheken und lokale Firmenkunden. Doch nach der Finanzkrise 2008 geriet dieses Modell vieler...