Mit +80 % Jahresperformance übertrifft das datengetriebene FinTech den S&P 500 deutlich – dank KI-basierter Kreditvergabe in einem wachsenden Nischenmarkt. Unter dem Radar, aber hochprofitabel: Mit einem erwarteten KGV unter 10 bleibt Enova eine seltene Kombination aus Tech-Innovation und Value-Case. Während der US-Leitindex S&P 500 in den vergangenen zwölf Monaten solide zulegte, übertraf Enova den Index um 80 % – trotz eines wirtschaftlich unsicheren Umfelds mit Zinswende und Handelskonflikten. Kredite...