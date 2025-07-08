Enova International – Der KI-Kreditgeber, der dem S&P 500 davongelaufen ist Mit +80 % Jahresperformance übertrifft das datengetriebene FinTech den S&P
Mit +80 % Jahresperformance übertrifft das datengetriebene FinTech den S&P 500 deutlich – dank KI-basierter Kreditvergabe in einem wachsenden Nischenmarkt. Unter dem Radar, aber hochprofitabel: Mit einem erwarteten KGV unter 10 bleibt Enova eine seltene Kombination aus Tech-Innovation und Value-Case. Während der US-Leitindex S&P 500 in den vergangenen zwölf Monaten solide zulegte, übertraf Enova den Index um 80 % – trotz eines wirtschaftlich unsicheren Umfelds mit Zinswende und Handelskonflikten. Kredite...
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