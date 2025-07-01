Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
Target Watchlist

tz-plus Target: Direktversand soll Logistik revolutionieren

Thorsten Reich
T. Reich
Lesedauer: 3 Minuten

Target zählt zu den größten Einzelhändlern in den USA und betreibt mehrere tausend Filialen, die für ihr breites Sortiment aus Haushaltswaren, Lebensmitteln, Mode und Elektronik bekannt sind. Das Unternehmen setzt stark auf Eigenmarken und punktet mit einem ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis, das besonders die Mittelschicht anspricht. In den vergangenen Jahren hat Target seine Onlinepräsenz massiv ausgebaut und profitiert inzwischen von einer gut verzahnten Omnichannel-Strategie, bei der Kunden bequem zwischen Lieferung, Abholung und...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Broadcom

Broadcom festigt seine Stellung! Deals mit Google und Anthropic, Quanten-Schutz und Rekord-Wachstum!

Broadcom (AVGO) festigt seine Position als unverzichtbarer Akteur der globalen KI-Revolution. Mit weitreichenden Vertragsverlängerungen für Googles KI-Chips,...

Intel

Intel: Ist bei Teslas Terafab dabei. Die 18A-Yields springen auf 65%. Das Ende der Fertigungskrise?

Im US-Musterdepot setzen wir seit einem Jahr auf Intel (i). Bisher ist der Trade ein Erfolg, weil die Position 127 % im Buchgewinn notiert. Aktuell startet...

Samsung Electronics

Samsung: Achtfacher Gewinnsprung überrascht selbst Optimisten

Die Aktie von Samsung Electronics hat kräftig zugelegt, nachdem der Konzern eine deutliche Gewinnexplosion in Aussicht gestellt hat. Hintergrund ist die...