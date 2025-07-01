Target: Direktversand soll Logistik revolutionieren
Target zählt zu den größten Einzelhändlern in den USA und betreibt mehrere tausend Filialen, die für ihr breites Sortiment aus Haushaltswaren, Lebensmitteln, Mode und Elektronik bekannt sind. Das Unternehmen setzt stark auf Eigenmarken und punktet mit einem ansprechenden Preis-Leistungs-Verhältnis, das besonders die Mittelschicht anspricht. In den vergangenen Jahren hat Target seine Onlinepräsenz massiv ausgebaut und profitiert inzwischen von einer gut verzahnten Omnichannel-Strategie, bei der Kunden bequem zwischen Lieferung, Abholung und...
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