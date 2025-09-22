Nemetschek SE mit Sitz in München gehört zu den führenden Anbietern von Softwarelösungen für die Bau- und Architekturbranche. Das Unternehmen entwickelt Programme für die Planung, den Bau und das Management von Gebäuden und Infrastrukturen, die Architekten, Ingenieuren und Bauunternehmen eine durchgängige digitale Zusammenarbeit ermöglichen. Mit Marken wie Allplan, Graphisoft oder Bluebeam ist Nemetschek international breit aufgestellt und profitiert vom Trend zur Digitalisierung im Bauwesen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Building...