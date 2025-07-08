Keurig Dr Pepper: Sommerflaute bei Kaffeekapseln – Aktie von Keurig Dr Pepper unter Druck
Keurig Dr Pepper ist ein US-amerikanischer Getränkehersteller, der vor allem durch seine Kapsel-Kaffeemaschinen und ein breites Portfolio an Erfrischungsgetränken bekannt ist. Das Unternehmen entstand 2018 durch den Zusammenschluss von Keurig Green Mountain und Dr Pepper Snapple Group. Neben Kaffeeprodukten wie Green Mountain oder Donut Shop vertreibt Keurig auch Softdrinks, Wasser, Säfte und Energy Drinks – darunter Marken wie Dr Pepper, 7UP, Snapple und Bai. In den USA zählt Keurig zu den größten Playern im Bereich Einzelportions-Kaffee...
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