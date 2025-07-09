ConAgra Brands: Weniger Kaufkraft nach dem Sommerurlaub bremst die Nachfrage
Conagra Brands ist ein US-amerikanischer Lebensmittelkonzern mit Sitz in Chicago, der eine Vielzahl bekannter Marken im Tiefkühl- und Fertiggerichte-Segment vertreibt. Zum Portfolio zählen Produkte wie Healthy Choice, Hunt’s, Birds Eye, Marie Callender’s und Slim Jim, die vor allem in Supermärkten und über den Lebensmitteleinzelhandel in Nordamerika verkauft werden. Das Unternehmen profitiert von langfristigen Konsumtrends rund um Bequemlichkeit, Vorratshaltung und Mikrowellenfertigung, steht jedoch zugleich unter Druck durch steigende Rohstoffkosten...
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