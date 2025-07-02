Alphabet: Werbebudgets treiben die Aktie im Juli
Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google und gehört zu den Schwergewichten im globalen Technologiesektor. Der Konzern deckt ein breites Spektrum ab – von der dominierenden Suchmaschine über das Betriebssystem Android bis hin zu YouTube, Cloud-Services und KI-Entwicklung. Neben dem Kerngeschäft investiert Alphabet über seine Tochterfirmen wie Waymo (autonomes Fahren) und Verily (Gesundheitsforschung) gezielt in Zukunftstechnologien. Die enorme Datenbasis, gepaart mit starker Werbeplattform und Recheninfrastruktur, verschafft dem Konzern...
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