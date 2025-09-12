Warner Bros. Discovery ist ein globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das aus der Fusion von WarnerMedia (früher Time Warner) und Discovery entstanden ist. Das Management plant, das Unternehmen bis Mitte 2026 in zwei eigenständige, börsennotierte Einheiten aufzuteilen. Diese Trennung soll die Effizienz steigern, die Schuldenlast besser verteilen und den jeweiligen Geschäftsbereichen ermöglichen, sich besser auf ihre Wachstumsstrategien zu konzentrieren. Paramount Skydance bereitet derzeit ein Mehrheitsangebot für Warner Bros....