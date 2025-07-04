Rocket Lab überzeugt mit einer beeindruckenden, fehlerfreien Bilanz bei Electron-Starts und einer hohen Startfrequenz, die das Vertrauen der Kunden stärkt. Gleichzeitig transformiert sich das Unternehmen strategisch zu einem End-to-End-Raumfahrtanbieter durch gezielte Akquisitionen und den Ausbau des Space Systems Segments, um von der gesamten Wertschöpfungskette der Branche zu profitieren. Die Neutron-Rakete, deren Erstflug für die zweite Jahreshälfte 2025 erwartet wird, ist der entscheidende Katalysator für das zukünftige Wachstum...