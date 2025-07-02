Pegasystems: KI-Boom und Cloud-Wachstum treiben die Aktie an
Pegasystems verzeichnet beeindruckende Finanzzahlen, angetrieben durch seine führende Position im Bereich der generativen KI und den erfolgreichen Übergang zu einem abonnementbasierten Cloud-Modell. Das Unternehmen profitiert von einer breiten und globalen Kundenbasis, darunter 95 % der Fortune 500-Unternehmen, und stärkt seine Marktposition durch strategische Partnerschaften und hohe Standards bei Datensicherheit und Compliance. Neue Strategien und Partnerprogramme für Markteinführungen sowie ein optimales Preismodell beschleunigen...
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Samsung: Achtfacher Gewinnsprung überrascht selbst Optimisten
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