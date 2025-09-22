Webtoon Entertainment im Pivotal-Point-Check: Disney-Investment und -Partnerschaft für globale Comic-Plattform beflügelt Aktie um über 39 %!
Webtoon geht eine Partnerschaft mit Disney ein und erhält ein strategisches Investment. Die Zusammenarbeit ermöglicht die Schaffung einer neuen digitalen Plattform für Disney-Comics. JPMorgan und andere Banken erhöhen deutlich ihre Kursziele. Webtoon Entertainment ist eine Plattform für digitale Comics. Am Dienstag, dem 16. September 2025, hat das wenig bekannte Unternehmen an der Börse für Aufsehen gesorgt. Die Aktie stieg unter hohem Handelsvolumen um über 39 %. Dieser deutliche Anstieg erfolgte auf die Nachricht, dass Disney...
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