Das Drohnensystem Black Widow von Red Cat wurde in den Katalog der NATO-Beschaffungsagentur aufgenommen. Die NATO-Zulassung vereinfacht den Verkauf an Mitgliedsländer und Partner und eröffnet neue Einnahmequellen. Die Nachricht unterstreicht Red Cats strategische Positionierung als wichtiger Anbieter von Drohnentechnologie für Militär- und Sicherheitsbehörden. Red Cat Holdings ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Drohnentechnologie. Am 11. September 2025 sahen wir einen Kursanstieg von 29 %. Der Grund dafür war die Nachricht,...