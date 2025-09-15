Red Cat Holdings im Pivotal-Point-Check: NATO-Zulassung für Black Widow-Drohne ebnet den Weg zu lukrativen Militäraufträgen!
Das Drohnensystem Black Widow von Red Cat wurde in den Katalog der NATO-Beschaffungsagentur aufgenommen. Die NATO-Zulassung vereinfacht den Verkauf an Mitgliedsländer und Partner und eröffnet neue Einnahmequellen. Die Nachricht unterstreicht Red Cats strategische Positionierung als wichtiger Anbieter von Drohnentechnologie für Militär- und Sicherheitsbehörden. Red Cat Holdings ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Drohnentechnologie. Am 11. September 2025 sahen wir einen Kursanstieg von 29 %. Der Grund dafür war die Nachricht,...
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