Pivotal-Point Nachverfolgung TJX: Sparfreude der Kunden beschert dem Off-Price-Riesen einen Gewinn-Boost!
TJX Companies ist der Mutterkonzern von Einzelhandelsmarken wie T.J. Maxx, Marshalls und HomeGoods. Am 20. August 2025 meldete das Unternehmen hervorragende Finanzergebnisse für das 2. Quartal. Die positiven Zahlen übertrafen die Markterwartungen und führten zu einem deutlichen Kurssprung der Aktie. TJX ist das weltweit größte Off-Price-Einzelhandelsunternehmen. Off-Price bedeutet, dass Produkte von bekannten Marken und Designern zu deutlich reduzierten Preisen angeboten werden, oft 20 bis 60 % unter den regulären Preisen. TJX kauft Überbestände...
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