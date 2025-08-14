Pivotal-Point Nachverfolgung Stride: Starkes Wachstum und solide Bilanz – Fokus auf Career Learning treibt Umsatz und Gewinn nach oben!
Stride, ein führender Anbieter von Bildungsdienstleistungen, meldete für das Geschäftsjahr 2025 beeindruckende Ergebnisse. Der Umsatz stieg um 17,9 % auf 2,4 Mrd. USD, während der Nettogewinn sogar um 41 % auf 287,9 Mio. USD wuchs. Ein wesentlicher Treiber dieses Erfolgs war das Karriere-Lernsegment, das mit einem Zuwachs von 32,5 % bei den Einschreibungen auf 96.300 Studierende maßgeblich zum Wachstum beitrug. Trotz eines einmaligen Abschreibungsverlusts im 4. Quartal konnte Stride seine verwässerten Gewinne je Aktie um fast 27 % auf 5,95...
