Stride, ein führender Anbieter von Bildungsdienstleistungen, meldete für das Geschäftsjahr 2025 beeindruckende Ergebnisse. Der Umsatz stieg um 17,9 % auf 2,4 Mrd. USD, während der Nettogewinn sogar um 41 % auf 287,9 Mio. USD wuchs. Ein wesentlicher Treiber dieses Erfolgs war das Karriere-Lernsegment, das mit einem Zuwachs von 32,5 % bei den Einschreibungen auf 96.300 Studierende maßgeblich zum Wachstum beitrug. Trotz eines einmaligen Abschreibungsverlusts im 4. Quartal konnte Stride seine verwässerten Gewinne je Aktie um fast 27 % auf 5,95...