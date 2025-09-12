Pivotal-Point Nachverfolgung Resideo Technologies: Quartalsgewinne und die Abspaltung des ADI-Geschäfts treiben den Kurs!
ist ein Anbieter von Smart-Home-Lösungen und Produkten für Sicherheit, Wasser- und Luftmanagement sowie ein globaler Distributor von Sicherheits- und Niederspannungsprodukten. Das Unternehmen gab am 5. August starke Quartalszahlen für das 2. Quartal 2025 bekannt und hob seinen Ausblick für das Gesamtjahr an. Mit einem Umsatz von 1,94 Mrd. USD wurden die Erwartungen von 1,83 Mrd. USD deutlich übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,66 USD, was ebenfalls über den Prognosen von 0,54 USD lag. Resideo profitiert von der Übernahme...
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