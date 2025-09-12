Pivotal-Point Nachverfolgung Palo Alto Networks: CyberArk-Übernahme & Next-Gen-Security sorgen für weiteres Wachstum!
Palo Alto Networks ist führend im Bereich Cybersicherheit. Das Unternehmen gab am 18. August 2025 starke Ergebnisse für das 4. Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt. Palo Alto hat sich auf eine Plattformstrategie spezialisiert, um Kunden vor Cyberbedrohungen zu schützen. In Q4 wurde ein Umsatz von 2,54 Mrd. USD erzielt, was einem Wachstum von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 0,95 USD und lag damit deutlich über der Prognose von 0,89 USD. Das Unternehmen profitierte von einer robusten Nachfrage...
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