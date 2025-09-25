Am 17. September 2025 sprang die Aktie von Lyft signifikant an. Der Kurssprung wurde durch die Ankündigung einer erweiterten Partnerschaft mit Waymo, dem Unternehmen für autonome Fahrzeuge von Google, ausgelöst. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Lyft Waymos Robotaxi-Dienst in Nashville, Tennessee, verwalten und in sein Netzwerk integrieren. Diese Zusammenarbeit positioniert Lyft als wichtigen Akteur im aufstrebenden Markt für autonome Fahrzeuge. Trotz des harten Wettbewerbs hat Lyft seine Rentabilität durch effizientere Kostenstruktur und...