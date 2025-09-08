Kulicke & Soffa ist ein Hersteller von Anlagen und Werkzeugen für die Halbleitermontage. Am 6. August gab das Unternehmen seine Quartalszahlen für das 3. Fiskalquartal 2025 bekannt, die die Schätzungen der Analysten übertrafen. Die Produkte sind entscheidend für die Herstellung von Mikrochips. Diese Chips werden in fast allen elektronischen Geräten verwendet, von Computern und Smartphones bis hin zu Automobilen und Industrieanlagen. Das Unternehmen profitiert stark vom Wachstum der Halbleiterindustrie und insbesondere von fortschrittlichen...