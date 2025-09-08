Installed Building Products ist ein Anbieter von Bau- und Isolationsdienstleistungen in den USA. Am 6. August 2025 meldete das Unternehmen starke Quartalsergebnisse, welche die Erwartungen der Analysten übertrafen. Installed Building ist einer der größten Anbieter von Isolationsmaterialien und anderen Baumaterialien. Dazu gehören Dämmungen, Duschabtrennungen, Spiegel und Garagentore, die vor allem in Wohnhäusern installiert werden. Das Unternehmen profitiert direkt von einem starken Markt für den Neubau von Eigenheimen und von Sanierungsprojekten....