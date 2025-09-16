Am 28. August 2025 meldete Build-A-Bear Workshop hervorragende Ergebnisse für das 2. Quartal und das 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2025. Build-A-Bear ist ein Einzelhandelsunternehmen, das sich auf interaktive Erlebnisse spezialisiert hat, bei denen Kunden ihre eigenen Plüschtiere kreieren können. Das Geschäftsmodell basiert auf einer Kombination aus stationärem Einzelhandel und E-Commerce. Das Unternehmen profitiert von starken Kundenbeziehungen und einer diversifizierten Produktpalette, die neben den klassischen Plüschtieren auch Lizenzpartnerschaften...