Am 16. September 2025 verzeichnete die Aktie von Bloom Energy einen deutlichen Kurssprung. Auslöser war eine positive Analysten-Einschätzung von Morgan Stanley, die das Unternehmen als Hauptprofiteur des wachsenden Bedarfs an Strom für KI-Rechenzentren sieht, insbesondere durch die Partnerschaft mit Oracle. Morgan Stanley hob das Kursziel von 44 USD auf 85 USD an, was die Aktie zu neuen Höchstständen trieb. Bloom Energy stellte im 2. Quartal 2025 eine starke Leistung unter Beweis. Das Unternehmen übertraf die Erwartungen mit einem Umsatz von...