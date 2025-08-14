American Superconductor verzeichnete am 31. Juli 2025 einen massiven Kursanstieg von fast 30 % und erreichte ein neues 52-Wochenhoch. Dieser Sprung folgte auf die Veröffentlichung der stärksten Quartalszahlen seit Jahren. Der Umsatz im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025 stieg um beeindruckende 80 % auf 72,4 Mio. USD, während der Gewinn pro Aktie mit 0,29 USD die Prognosen um 142 % übertraf. Das Unternehmen profitierte dabei insbesondere von der hohen Nachfrage nach seinen Gridtec-Lösungen, die für die Stromversorgung und Stabilisierung energieintensiver...