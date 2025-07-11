Delta übertraf die Gewinn- und Umsatzerwartungen für das 2. Quartal. Die Fluggesellschaft hat ihren Ausblick für das Gesamtjahr wieder aufgenommen. Morgan Stanley erhöht das Kursziel von 88 auf 90 USD und bestätigt die Einstufung mit "Overweight". Delta Air Lines aus Atlanta ist die erste große US-Fluggesellschaft, die Zahlen zum 2. Quartal veröffentlicht hat. Die Fluglinie blickt dank einer Erholung der Ticketnachfrage viel optimistischer in die Zukunft als noch vor 3 Monaten. Der Aktienkurs hob am 10.07.2025 unter hohem...