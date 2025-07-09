Datadog im Pivotal-Point-Check: Sprung in den S&P 500 beflügelt - Hohe Bewertung und Analystenskepsis trüben das Bild!
Ankündigung der S&P 500-Aufnahme sorgt für 15 % Kurssprung. Wachstum des KI-Marktes eröffnet enorme Cross-Selling-Möglichkeiten. Trotz des Index-Boosts bremst eine Herabstufung durch Guggenheim. Die Aktien von Datadog stiegen am 03.07.2025 nach der Ankündigung von S&P Global, dass das Softwareunternehmen am 9. Juli in den S&P 500 aufgenommen wird, um 15 %. Ein Platz in diesem prestigeträchtigen Referenzindex wurde frei, nachdem Hewlett Packard Enterprise die Übernahme von Juniper Networks abgeschlossen hatte....
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