Crane gab bekannt, dass für das Geschäftsjahr 2026 ein hohes einstelliges Umsatzwachstum im US-Währungsgeschäft erwartet wird. Hohe Analysten-Zuversicht - Die starken Quartalszahlen, der positive Ausblick und die erfolgreichen strategischen Schritte überzeugen. Neue Märkte wie die Pharma- und Lebensmittelindustrie im Visier. Am Dienstag, dem 23. September 2025, hat der Aktienkurs von Crane einen beeindruckenden Sprung von 15 % gemacht. Dieser Anstieg, der von einem massiven Handelsvolumen begleitet wurde, lässt sich auf eine...