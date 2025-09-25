Crane NXT im Pivotal-Point-Check: Positive Prognosen für das US-Währungsgeschäft - geplante Einführung einer neuen 10-Dollar-Banknote treiben die Aktie um 15 % an!
Crane gab bekannt, dass für das Geschäftsjahr 2026 ein hohes einstelliges Umsatzwachstum im US-Währungsgeschäft erwartet wird. Hohe Analysten-Zuversicht - Die starken Quartalszahlen, der positive Ausblick und die erfolgreichen strategischen Schritte überzeugen. Neue Märkte wie die Pharma- und Lebensmittelindustrie im Visier. Am Dienstag, dem 23. September 2025, hat der Aktienkurs von Crane einen beeindruckenden Sprung von 15 % gemacht. Dieser Anstieg, der von einem massiven Handelsvolumen begleitet wurde, lässt sich auf eine...
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