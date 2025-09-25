Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
Crane NXT Watchlist

tz-plus Crane NXT im Pivotal-Point-Check: Positive Prognosen für das US-Währungsgeschäft - geplante Einführung einer neuen 10-Dollar-Banknote treiben die Aktie um 15 % an!

Wolfgang Zussner
W. Zussner
Lesedauer: 2 Minuten

Crane gab bekannt, dass für das Geschäftsjahr 2026 ein hohes einstelliges Umsatzwachstum im US-Währungsgeschäft erwartet wird. Hohe Analysten-Zuversicht - Die starken Quartalszahlen, der positive Ausblick und die erfolgreichen strategischen Schritte überzeugen. Neue Märkte wie die Pharma- und Lebensmittelindustrie im Visier. Am Dienstag, dem 23. September 2025, hat der Aktienkurs von Crane einen beeindruckenden Sprung von 15 % gemacht. Dieser Anstieg, der von einem massiven Handelsvolumen begleitet wurde, lässt sich auf eine...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U.

Die 5 besten europäischen Qualitätsaktien für unruhige Zeiten

Die USA stehen derzeit im Zentrum vieler politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten, während US-Aktien gleichzeitig in vielen Depots übergewichtet...

Netflix

Streaming-Schock oder Geniestreich? Netflix erhöht die Preise und plant 20 Mrd. Budget für neuen Content!

Netflix (NFLX) verlangt seinen Nutzern mehr ab, doch für Anleger könnte sich genau das richtig auszahlen. Mit flächendeckenden Preiserhöhungen finanziert...

Akamai Technologies

Akamai: Mit NVIDIA-Power und KI-Inferenz zum neuen Edge-Giganten

Wachstumsturbo: Eine massive Beschleunigung im Bereich Cloud Infrastructure Services um +45 % unterstreicht die erfolgreiche Transformation zum KI-Infrastruktur-Anbieter....