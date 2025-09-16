CoreWeave im Pivotal-Point-Check: Strategische Expansion mit NVIDIA - Milliardendeal sichert die Zukunft des Anbieters von KI-Infrastruktur!
CoreWeave schließt 6,3 Mrd. USD schweren Abnahmevertrag mit NVIDIA ab. Das Unternehmen trotzt einer Short- Attacke und stärkt seine Stellung im Cloud-Markt. Strategische Übernahmen und der massive Ausbau von Rechenzentren festigen den Platz im Cloud-Markt. CoreWeave ist ein Cloud-Anbieter für KI-Infrastruktur. Am Montag, dem 15. September 2025, ging es für die Aktie des Unternehmens um über 7 % auf 120 USD nach oben. Dieser Anstieg wurde durch die Ankündigung eines milliardenschweren Vertrags mit dem Chiphersteller NVIDIA...
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