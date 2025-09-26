Fokus auf Wachstum – 100-Millionen-Kredit wird für strategische Investitionen genutzt. Im 3. Quartal 2025 meldete CleanSpark beeindruckende Finanzergebnisse mit einem Umsatzanstieg von 91 %. Die Tatsache, dass das Unternehmen seine Bitcoin-Bestände als Sicherheit für den Kredit verwendet, unterstreicht die Überzeugung des Managements in den Wert der Kryptowährung. Am Dienstag, dem 23. September 2025, verzeichnete der Bitcoin-Miner einen deutlichen Kursanstieg. Dieser massive Sprung folgte auf die Nachricht, dass sich CleanSpark...