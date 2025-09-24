ACM Research im Pivotal-Point-Check: Halbleiter-Ausrüster profitiert von S&P Aufnahme - Umsatzprognose für den chinesischen Markt auf 2,5 Mrd. USD angehoben!
Aufnahme in den S&P SmallCap 600 Index als Kurstreiber. Gemischte, aber profitable Quartalsergebnisse. Langfristiger Optimismus für China - Umsatzprognose für den chinesischen Markt von 1,5 Mrd. auf 2,5 Mrd. USD angehoben. Am 23. September 2025 sprang die Aktie von ACM Research deutlich an. Der Hauptgrund für den Kurssprung war die Ankündigung, dass das Unternehmen in den S&P SmallCap 600 Index aufgenommen wird. Dieser Schritt ist oft ein wichtiger Katalysator, da er eine erhöhte Nachfrage von passiv gemanagten Fonds...
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