Die Hauptattraktion von Sphere Entertainment ist die Sphere in Las Vegas, ein hochmodernes Unterhaltungszentrum, das durch seine einzigartige Architektur und technologische Ausstattung weltweit Aufmerksamkeit erregt hat. Der Veranstaltungsort wird für viele Konzerte genutzt, darunter bspw. U2, die Backstreet Boys und die Eagles. Betriebskosteneinsparungen und eine deutliche Reduzierung der Nettoverschuldung positionieren das Unternehmen für langfristiges Wachstum, da es neue Inhalte, Technologien und Partnerschaften nutzt, um eine wiederkehrende...