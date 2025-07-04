Sonic Automotive: Der Auto-Giganten wird zum größten Jaguar Land Rover Händler in den USA
Sonic Automotive ist ein großes US-amerikanisches Unternehmen im Automobilhandel. Sonic Automotive profitiert maßgeblich vom Erfolg seines EchoPark-Konzepts, das ein wesentlicher Treiber für Umsatz und Profitabilität ist und zukünftiges Wachstum sichern soll. Trotz unterschiedlicher Analystenbewertungen bietet Sonic Automotive durch seine Fähigkeit zur Konsolidierung in der Branche, die Stärkung digitaler Kanäle und die strategische Anpassung an neue Markttrends im Automobilsektor (z.B. Elektromobilität) weiterhin signifikante...
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