Ralph Lauren zeigt eine robuste Finanzentwicklung und steigende Profitabilität, getragen durch die Stärke der Marke und effizientes Kapitalmanagement. Die strategische Fokussierung auf den Direct-to-Consumer (DTC) Kanal und die internationale Expansion, insbesondere in Asien und Europa, sind die Hauptwachstumstreiber. Der Ausbau des E-Commerce und der eigenen Stores stärkt die Kundenbindung und erhöht die Profitabilität, während die geografische Diversifikation die Abhängigkeit von einzelnen Märkten reduziert. Das Geschäftsmodell...