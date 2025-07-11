Ralph Lauren: Zwischen Tradition und digitalem Wachstum
Ralph Lauren zeigt eine robuste Finanzentwicklung und steigende Profitabilität, getragen durch die Stärke der Marke und effizientes Kapitalmanagement. Die strategische Fokussierung auf den Direct-to-Consumer (DTC) Kanal und die internationale Expansion, insbesondere in Asien und Europa, sind die Hauptwachstumstreiber. Der Ausbau des E-Commerce und der eigenen Stores stärkt die Kundenbindung und erhöht die Profitabilität, während die geografische Diversifikation die Abhängigkeit von einzelnen Märkten reduziert. Das Geschäftsmodell...
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