Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
Ralph Lauren Watchlist

tz-plus Ralph Lauren: Zwischen Tradition und digitalem Wachstum

David Engelhardt
D. Engelhardt
Lesedauer: 3 Minuten

Ralph Lauren zeigt eine robuste Finanzentwicklung und steigende Profitabilität, getragen durch die Stärke der Marke und effizientes Kapitalmanagement. Die strategische Fokussierung auf den Direct-to-Consumer (DTC) Kanal und die internationale Expansion, insbesondere in Asien und Europa, sind die Hauptwachstumstreiber. Der Ausbau des E-Commerce und der eigenen Stores stärkt die Kundenbindung und erhöht die Profitabilität, während die geografische Diversifikation die Abhängigkeit von einzelnen Märkten reduziert. Das Geschäftsmodell...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Lumentum Holdings

Lichtgeschwindigkeit für KI: Die Top 5 Aktien des Optoelektronik-Zyklus

Liebe Leser, der größte Flaschenhals von KI ist inzwischen die Datenübertragung. Kupferkabel stoßen in modernen Rechenzentren an ihre Grenzen –...

Tesla

Ein Tweet von Elon Musk reicht aus! AI5-Chip bringt den KI-Turbo für Teslas Autonomie- und Roboter-Pläne!

Schwächelnde Autoverkäufe? Für Aktionäre von Tesla (TSLA) aktuell nur eine Randnotiz. CEO Elon Musk treibt die Metamorphose vom reinen Fahrzeugproduzenten...

Uber Technologies

Uber: Strategiewechsel mit 10 Mrd. USD-Robotaxi-Offensive ergibt Sinn

Uber Technologies (UBER, i) sendet für mich durch die verkündete Robotaxi-Offensive mit der Abkehr vom reinen "Asset Light"-Modell und dem schwungvoll...