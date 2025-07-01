Niagen Biosciences: Der Aufstieg eines NAD+-Pioniers im Gesundheitsmarkt
Niagen ist ein führendes Unternehmen auf dem wachsenden Markt für NAD+-Nahrungsergänzungsmittel und profitiert mit seinem Flaggschiffprodukt Tru Niagen von steigenden Gesundheits- und Langlebigkeitstrends sowie einer starken Markenbekanntheit. Die jüngsten FDA-Zulassungen als "Orphan Drug" und "Rare Pediatric Disease" sowie positive Studienergebnisse bei seltenen Erkrankungen wie dem Werner-Syndrom eröffnen Niagen Biosciences neue, lukrative pharmazeutische Märkte. Niagen Biosciences untermauert seine Produkte mit umfangreicher...
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