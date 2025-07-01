Trading-Room
Jetzt registrieren und gratis Artikel lesen.
Bereits bei TraderFox registriert? Jetzt anmelden!
Niagen Bioscience Watchlist

tz-plus Niagen Biosciences: Der Aufstieg eines NAD+-Pioniers im Gesundheitsmarkt

David Engelhardt
D. Engelhardt
Lesedauer: 3 Minuten

Niagen ist ein führendes Unternehmen auf dem wachsenden Markt für NAD+-Nahrungsergänzungsmittel und profitiert mit seinem Flaggschiffprodukt Tru Niagen von steigenden Gesundheits- und Langlebigkeitstrends sowie einer starken Markenbekanntheit.  Die jüngsten FDA-Zulassungen als "Orphan Drug" und "Rare Pediatric Disease" sowie positive Studienergebnisse bei seltenen Erkrankungen wie dem Werner-Syndrom eröffnen Niagen Biosciences neue, lukrative pharmazeutische Märkte.  Niagen Biosciences untermauert seine Produkte mit umfangreicher...

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Jetzt kostenlos registrieren
Log In

Ihre Vorteile:

  • Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
  • Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
  • Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Broadcom

Broadcom festigt seine Stellung! Deals mit Google und Anthropic, Quanten-Schutz und Rekord-Wachstum!

Broadcom (AVGO) festigt seine Position als unverzichtbarer Akteur der globalen KI-Revolution. Mit weitreichenden Vertragsverlängerungen für Googles KI-Chips,...

Intel

Intel: Ist bei Teslas Terafab dabei. Die 18A-Yields springen auf 65%. Das Ende der Fertigungskrise?

Im US-Musterdepot setzen wir seit einem Jahr auf Intel (i). Bisher ist der Trade ein Erfolg, weil die Position 127 % im Buchgewinn notiert. Aktuell startet...

Samsung Electronics

Samsung: Achtfacher Gewinnsprung überrascht selbst Optimisten

Die Aktie von Samsung Electronics hat kräftig zugelegt, nachdem der Konzern eine deutliche Gewinnexplosion in Aussicht gestellt hat. Hintergrund ist die...