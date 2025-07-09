Carvana ist eine E-Commerce-Plattform für den An- und Verkauf von Gebrauchtwagen. Das Unternehmen erzielt Umsätze vor allem aus dem Gebrauchtwagenverkauf und dem Fahrzeuggroßhandel. Carvana hat eine bemerkenswerte Trendwende zur Profitabilität vollzogen und übertrifft regelmäßig die Erwartungen der Analysten. Carvana profitiert als Pionier im Online-Gebrauchtwagenhandel von der fortschreitenden Digitalisierung. Das skalierbare Modell und die Ambitionen, Millionen von Fahrzeugen jährlich zu verkaufen, bieten enorme langfristige...