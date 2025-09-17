Büromarkt im Wandel: Kann Paramount Group von der Rückkehr ins Büro profitieren?
Die Paramount Group konzentriert sich ausschließlich auf den Erwerb und die Verwaltung von hochwertigen Bürogebäuden der Klasse A in den Top-Märkten New York City und San Francisco. Das Unternehmen ist stark von den Entwicklungen auf dem Büromarkt abhängig, was insbesondere durch die Trends zum Homeoffice und hybriden Arbeitsmodellen getrieben wird. Aufgrund des wertvollen Immobilienportfolios gibt es langfristiges Erholungspotenzial. Die Paramount Group (NYSE: PGRE) ist ein Immobilien-Investmenttrust (REIT), der sich auf den...
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