Mit digitalen Banking- und Investmentlösungen hat sich SoFi Technologies bereits eine breite Kundenbasis aufgebaut. Einen weiteren Wachstumsschub verspricht nun der neu aufgelegte Agentic AI ETF, der Anlegern Zugang zu Unternehmen wie Salesforce, Tesla oder NVIDIA bietet. KI-Agenten, also autonome Systeme, die selbstständig Entscheidungen treffen und mit Menschen oder anderen Systemen kooperieren können, sind ein rasant wachsender Milliardenmarkt. Nach seit 2019 jährlich steigenden Einnahmen und einem weiteren Wachstum um knapp 30 % in 2024...