SoFi Technologies: Mit KI-ETF und Premiummitgliedschaft zum nächsten FinTech-Gewinner
Mit digitalen Banking- und Investmentlösungen hat sich SoFi Technologies bereits eine breite Kundenbasis aufgebaut. Einen weiteren Wachstumsschub verspricht nun der neu aufgelegte Agentic AI ETF, der Anlegern Zugang zu Unternehmen wie Salesforce, Tesla oder NVIDIA bietet. KI-Agenten, also autonome Systeme, die selbstständig Entscheidungen treffen und mit Menschen oder anderen Systemen kooperieren können, sind ein rasant wachsender Milliardenmarkt. Nach seit 2019 jährlich steigenden Einnahmen und einem weiteren Wachstum um knapp 30 % in 2024...
Kostenlos anmelden und Artikel lesen!
Ihre Vorteile:
- Jeden Monat können Sie 5 Artikel aus dem Premium-Bereich kostenlos lesen
- Monatlich 2 Probeausgaben der Trader-Zeitung gratis
- Persönliche Watchlist anlegen mit einem Nachrichtenüberblick über Ihre Aktie
Amazon: Warum das der Gewinner von KI-Inferenz und Physical AI ist!
Der Markt reagierte zunächst skeptisch auf Amazons (i) massive Investitionsankündigung von 200 Mrd. USD. Doch wer nur auf die Ausgaben starrt, übersieht...
Robinhood: Ich sehe die aktuelle Konsolidierung als attraktive Kaufgelegenheit!
Ausgehend vom Verlaufshoch Mitte Dezember hat sich der Aktienkurs von Robinhood Markets (HOOD) (i.) annähernd halbiert. Doch die jüngste Konsolidierung...
BASF: Warum der Iran-Konflikt die Margen befeuert und die Aktie (4,5 % Dividendenrendite) jetzt durchstartet!
Während geopolitische Spannungen im Nahen Osten normalerweise als Gift für energieintensive Chemiekonzerne gewertet werden, zeichnet sich bei der BASF...