Navios Maritime: Der unterschätzte Gewinner unter den globalen Schifffahrtsriesen
In der Schifffahrt zeigen sich momentan mehrere deutliche Kursanstiege. Dabei dürfte insbesondere eines der Unternehmen seinen Wettbewerbern in den nächsten Jahren entscheidend überlegen sein. Während die Umsätze der vier Aktien mit den größten Kursanstiegen in den vergangenen 20 Tagen in den letzten Jahren allesamt rückläufig waren und dies laut Factset in absehbarer Zeit auch so bleiben soll, steigen die Einnahmen von Navios Maritime seit 2020 jährlich an. In diesem Zeitraum erhöhten sich die Umsätze der griechischen Seeschifffahrtsgesellschaft...
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