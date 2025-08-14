Online-Bezahlplattformen, mobile Banking-Apps oder automatisierte Kreditvergaben machen den Finanzsektor immer schneller, einfacher und digitaler. Digitale Zahlungslösungen wie PayPal, Apple Pay oder Stripe erfreuen sich einer immensen Beliebtheit und sind längst weltbekannt. Auch Behörden streben danach, ihre Prozesse zunehmend zu digitalisieren, um Verwaltungsprozesse zu beschleunigen, Bürgerfreundlichkeit zu erhöhen und Kosten zu senken. Dabei geht es im Kern um die Digitalisierung von Zahlungs- und Abrechnungsprozessen, die bisher oft papierbasiert...