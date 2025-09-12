Der Einzelhändler für Cannabisprodukte erlangte hierzulande Mitte August 2025 eine steigende Bekanntheit, als das Unternehmen in den deutschen Markt für medizinisches Cannabis einstieg. High Tide kündigte die Übernahme von 51 % der Anteile am Berliner Pharmahändler Remexian an und sicherte sich zudem die Option, den Rest später zu erwerben. Remexian gehört zu den führenden Importeuren und Großhändlern in Deutschland und hat allein im 2. Quartal 2025 etwa 7 Tonnen Cannabisblüten verkauft, was rund 16 % der insgesamt nach Deutschland importierten...