Grab Holdings: Von der SPAC-Blase zum profitablen Super-App-Pionier mit Robotaxis
Nach dem Desaster zum Börsenstart erobert die Super-App von Grab nicht nur den südostasiatischen Markt, sondern Stück für Stück auch das Anlegervertrauen. Grab ging im Dezember 2021 über den damals größten SPAC-Deal weltweit an die Nasdaq. Zum Börsenstart wurde Grab mit rund 40 Mrd. USD bewertet – extrem hoch, gemessen am damaligen Umsatz von 675 Mio. USD und einem Verlust von 3,5 Mrd. USD. Viele Anleger kauften die Aktie im Hype der Super-App-Story trotzdem. Kurz darauf wurden das Unternehmen und die Anleger hierfür abgestraft. Der...
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