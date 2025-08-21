Den meisten Lesern dürfte Leonardo (Börsenwert 26,8 Mrd. Euro) spätestens seit der europaweiten Aufrüstung ein Begriff sein. Die Aktie des italienischen Rüstungskonzerns ist in den letzten 12 Monaten um 110 % angestiegen, was entsprechende Aufmerksamkeit auf sich zog. Dabei flog unter dem Radar, dass der "kleine Bruder" Avio (Börsenwert 825 Mio. Euro) im gleichen Zeitraum sogar ein Kursplus von 160 % verzeichnete. Mit 30 % ist Leonardo mit Abstand der größte Aktionär von Avio. Auch wenn die Eigenständigkeit hierunter etwas leidet, bringt...